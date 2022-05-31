العراق خامس أكبر مستورد من تركيا خلال شهر نيسان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا في شهر نيسان، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 24.6٪ و 35٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر نيسان بلغت 23 ملياراً و368 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.6 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، مبينة أن "واردات تركيا في نيسان بلغت 29 ملياراً و480 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة زيادة 35 بالمئة، عن الفترة نفسها من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامسا في صادرات التركية لدول العالم في شهر نيسان الماضي بقيمة مليار و86 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمليارين ومليوني دولار، وتلتها الولايات المتحدة الامريكية بـ مليار و778 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة ثالثا بـ مليار و168 مليون دولار وايطاليا رابعا بـ مليار و124 مليون دولار، مبينة أن نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 30.6٪ في نيسان 2022".

وبينت ان الصادرات التركية من كانون الثاني الى نيسان 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 7 مليارات و286 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 5 مليارات و830 مليون دولار، وإيطاليا 4 مليارات و511 مليونا دولار، والمملكة المتحدة 4 مليارات 375 مليونا دولار، والعراق 4 مليارات 200 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 31.4٪ في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج والاردن.