العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق جاء خامسا كأكبر مستورد من تركيا في شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى انخفاض الصادرات والواردات التركية بنسبة 10.5٪ و 17.5٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر حزيران بلغت 20 ملياراً و904 ملايين دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 10.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في حزيران سجلت 26 ملياراً و64 مليون دولار بإنخفاض 17.5٪، عن نفس الفترة من عام 2022.

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامسا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر حزيران الماضي بقيمة 986 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و784 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و331 مليون دولار، ومن ثم المملكة المتحدة ثالثا بـ1 مليار و65 مليون دولار وجاءت ايطاليا رابعاً بـ 1 مليار و12 مليون دولار"، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29.6٪ في ايار 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.