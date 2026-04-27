العراق خامس أكبر مستورد من الكويت

حلّ العراق في المرتبة الخامسة ضمن أكبر الأسواق المستوردة للصادرات الكويتية غير النفطية خلال الربع الرابع من عام 2025.

وبلغت قيمة واردات العراق من السلع الكويتية نحو 51.37 مليون دينار كويتي خلال هذه الفترة، ليحافظ بذلك على موقعه ضمن أبرز الشركاء التجاريين للكويت في المنطقة.

وسجلت الصادرات الكويتية غير النفطية نمواً سنوياً تجاوز 25 بالمئة، بعدما ارتفعت قيمتها من 580.3 مليون دينار إلى 726.6 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2025

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، جاءت قائمة أكبر الدول المستوردة للصادرات الكويتية غير النفطية بصدارة الإمارات التي استوردت ما قيمته 184 مليون دينار وبنمو قياسي بلغ 67.8 بالمئة، تلتها السعودية بقيمة 95.06 مليون دينار محققة ارتفاعاً بنسبة 31 بالمئة، ثم الهند ثالثاً بـ 87.4 مليون دينار رغم تراجعها بنسبة 24.1 بالمئة، وجاءت الصين رابعاً بـ 71.45 مليون دينار وبنمو 32.6 بالمئة، فيما جاء العراق خامساً.

وأظهر التقرير أن إجمالي صادرات الكويت، بما يشمل النفط ومشتقاته، بلغ خلال الفترة ذاتها نحو 5.248 مليار دينار مقارنة بـ 5.577 مليار دينار في الربع الرابع من 2024، ما يعكس تراجعاً في الصادرات الإجمالية.

كما توزعت الصادرات الكويتية على 23 دولة ووجهة تجارية رئيسية وشملت نحو 98 منتجاً ضمن 21 قسماً مختلفاً، تصدرتها المنتجات المعدنية بقيمة 4.52 مليار دينار مدفوعة بالوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير، تلتها الصناعات الكيماوية بقيمة 194.8 مليون دينار.

كما جاءت معدات النقل بـ 150.2 مليون دينار، فضلاً عن الآلات والأجهزة الكهربائية التي بلغت قرابة 115 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع صادرات اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى 89.8 مليون دينار.