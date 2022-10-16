العراق خامس أكبر مستورد للسلع من الكويت

شفق نيوز/ كشفت إحصائية رسمية كويتية، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد للسلع غير النفطية من الكويت في العام 2021.

وأظهرت إحصائية التجارة الخارجية الكويتية، فإن "الكويت صدرت سلع غير نفطية لـ 15 دولة بلغت قيمتها 20.6 مليار دينار خلال عام 2021 ".

واضافت ان العراق استورد سلع غير نفطية من الكويت بقيمة مالية 152.3 مليون دينار كويتي خلال العام الماضي 2021 ليكون خامس أكبر مستورد منها، فيما حصلت الإمارات بالحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية، وذلك بنحو 243 مليون دينار، فيما جاءت السعودية بعدها بـ219.65 مليون دينار، تلتها الصين بـ215 مليون دينار.

وجاءت الهند رابعا بنحو 211.7 مليون دينار، فيما جاءت باكستان سادسا بقيمة بلغت 94.16 مليون دينار.

ويساوي الدولار 0.31 دينار كويتي.