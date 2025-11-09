العراق خامس أكبر شريك تجاري خليجي بعد نمو الصادرات إليه بنحو 50%

شفق نيوز - بغداد

أظهرت إحصائيات صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، أن العراق برز ضمن أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 بعد أن قفزت قيمة الصادرات الخليجية إليه بنسبة 47.9%.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن قيمة الصادرات الخليجية إلى العراق ارتفعت لتصل إلى 35.5 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 24 مليار دولار في 2023، ليحل العراق محل الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أبرز الشركاء التجاريين لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضح مركز الإحصاء الخليجي أن الصادرات الخليجية إلى العراق شملت المنتجات مشتقات النفطية ، واللدائن والبلاستيك ومصنوعاته، والحديد والمعادن، والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى المواد الغذائية ومواد البناء، ما يعكس تنوع التبادل التجاري واتساع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبحسب البيانات، جاءت الصين في صدارة الشركاء التجاريين الخليجيين، تلتها الهند واليابان وكوريا الجنوبية، ثم العراق في المرتبة الخامسة، بحصة بلغت 4.2% من إجمالي الصادرات الخليجية لعام 2024.