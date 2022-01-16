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العراق خامس أكبر احتياطي للنفط بالعالم في 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-16T06:08:12+0000
العراق خامس أكبر احتياطي للنفط بالعالم في 2021

شفق نيوز/ أظهرت إحصائية لشبكة CNBC الإخبارية الاقتصادية، يوم الاحد، ان العراق يحتل المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط في العالم في العام 2021.

وذكرت الشبكة في الاحصائية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "فنزويلا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر دولة تمتلك احتياطي نفطي بواقع 303.8 مليار برميل، تليها السعودية بواقع 258.6 مليار برميل، ثم إيران 208.6 مليارات برميل".

واشارت الى ان "كندا جاءت بالمرتبة الرابعة بـ170.3 مليار برميل، وجاء العراق في المرتبة الخامسة بواقع 145.2 مليار برميل".

ويعد العراق ثاني اكبر منتج ومصدر للنفط في منظمة اوبك، حيث وصل معدل انتاجه خلال شهر كانون الاول الماضي 4.310 ملايين برميل يوميا، فيما بلغ معدل صادراته  3.677 ملايين برميل يوميا.

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