العراق خامس أغلى النفوط العربية في "أوبك"

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الخامسة في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في منظمة "أوبك" لشهر شباط/ فبراير الماضي.

وكشفت بيانات وإحصاءات لـ"أوبك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء بالمركز الخامس في قائمة أغلى أسعار خامات النفوط العربية في أوبك لشهر شباط/ فبراير 2025 حيث بلغ معدل سعر البرميل الواحد المصدر من العراق 75.73 دولاراً".

وبينت أن "الخام العربي الخفيف السعودي جاء بالمركز الأول بأعلى سعر حيث بلغ معدل البرميل المصدر 78.59 دولاراً، يليها الخام الكويتي ب 78.16 دولاراً للبرميل".

وتابعت أن "خام مربان الإماراتي جاء ثالثاً بمعدل سعر بلغ 77.62 دولاراً للبرميل، ومن ثم خام مزيج الصحراء الجزائري رابعاً بمعدل 76.06 دولاراً للبرميل، والخام العراقي خامساً، ثم خام السدر الليبي سادساً بمعدل 73.96 دولاراً البرميل الواحد".

واشارت "أوبك" إلى أن "متوسط أسعار خامات النفوط العربية في شباط/ فبراير 2025 انخفضت إلى 76.68 دولاراً للبرميل، مقابل 79.56 دولاراً للبرميل في كانون الثاني/ يناير الماضي".