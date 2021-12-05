العراق خامس اكبر مصدر نفط إلى كوريا الجنوبية في 10 اشهر

شفق نيوز/ أعلنت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الاحد، أن العراق جاء خامس اكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال 10 اشهر.

وذكرت الجمارك في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحصة السوقية النفطية لكوريا الجنوبية من موردي الشرق الأوسط انخفضت من 82٪ في عام 2010 إلى 59٪ في عام 2021"، مبينة أن "شركات التكرير الكورية الجنوبية تجد الخام الأمريكي والبرازيلي أرخص من النفط السعودي والكويتي".

واضافت أن "المصافي الكورية الجنوبية رحبت بقرار منظمة أوبك وحلفائها بمواصلة زيادة الإنتاج في يناير/كانون الثاني، لكن مستوردي الخام يهدفون إلى مواصلة تنويع مصادر إمدادهم من خلال تقليل اعتمادهم على منتجي الشرق الأوسط وزيادة الواردات من الأميركتين لمعالجة حالة عدم اليقين بشأن العرض والطلب العالمي التوازن وتقلب الأسعار".

وأشارت إلى أن "العراق جاء خامساً كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية للفترة من كانون الثاني ولغاية شهر تشرين الاول الماضي لعام 2021 وبواقع 47.253 مليون برميل منخفضة بنسبة 25.8% عن نفس الفترة من عام 2020 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 63.715 مليون برميل".

ولفتت الى ان "السعودية جاءت اولاً بأكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال الفترة من كانون الثاني، ولغاية تشرين الاول، وبصادرات بلغت 230.240 مليون برميل، فيما جاءت امريكا ثانياً وبصادرات بلغت 101.445 مليون برميل، وجاءت الكويت ثالثاً بصادرات بلغت 89.509 مليون برميل، وحلت الامارات رابعاً بصادرات بلغت 47.954 مليون برميل".