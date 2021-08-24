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العراق خامس اكبر مستورد للآلات الزراعية التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-24T07:09:00+0000
العراق خامس اكبر مستورد للآلات الزراعية التركية

شفق نيوز/ اعلنت الجمعية التركية لمصنعي الآلات والمعدات الزراعية (TARMAKBİR)، يوم الثلاثاء، أن العراق خامس اكبر مستورد للآلات الزراعية التركية خلال الفترة من كانون الاول لغاية تموز من العام الحالي 2021.

وقال الامين العام للجمعية سلامي إليري، في تصريح ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا للفترة من كانون الاول لغاية تموز في قطاع الآلات الزراعية بلغت 761 مليون دولار بزيادة بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2020"، مبيناً أن "قطاع الآلات الزراعية احتل المرتبة الخامسة من بين 22 قطاعاً في قائمة قطاعات تصدير الآلات العامة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية جاءت اولاً في ترتيب الدول في صادرات الآلات الزراعية، ومن ثم أوزبكستان، وإيطاليا، وأذربيجان، والعراق، وروسيا، والسودان، وفرنسا، وصربيا، ورومانيا".

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