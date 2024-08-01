العراق خامساً كأكبر مستورد من تركيا خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق حلّ بالمرتبة الخامسه بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مشيرة إلى انخفاض الصادرات بنسبة 8.3%، والواردات بنسبة 4.4% خلال الشهر المذكور.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الصادرات التركية خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي بلغت 19 ملياراً 49 مليون دولار بانخفاض نسبته 8.3%، فيما بلغت الواردات 24 ملياراً 920 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة مع شهر حزيران/ يونيو 2023".

وبينت أن "ألمانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات استوردت بمبلغ ملياراً و555 ملايين دولار، تليها الولايات المتحدة بملياراً و287 مليون دولار، والإمارات بملياراً و59 مليون دولار".

وتابعت "وإيطاليا جاءت رابعاً بـ984 مليون دولار، والعراق خامساً بـ853 مليون دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج والأردن.