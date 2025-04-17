العراق خامساً في شراء العقارات التركية خلال آذار

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراقيين تصدروا المرتبة الخامسة من بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر مارس/آذار الماضي.

ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، شهدت مبيعات المنازل في تركيا ارتفاعًا بنسبة 5.1% في مارس/ آذار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ إجمالي المبيعات 110,705 منازل.

وبالرغم من هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى انخفاض مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 11.5%، حيث تم بيع 1,475 منزلًا خلال نفس الشهر مقارنةً بالعام الماضي.

وتصدر الروس قائمة الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر مارس/ آذار، حيث اشتروا 275 منزلاً، تلاهم الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ 153 منزلًا، ثم الأوكرانيون في المرتبة الثالثة بـ 124 منزلًا.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 97 منزلاً، بينما احتل العراق المركز الخامس بـ 72 منزلًا، كما أظهرت البيانات تراجع ترتيب العراقيين مقارنةً بالفترات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن العراقيين كانوا يتصدرون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع إلى المركز الثاني بعد الإيرانيين في بداية عام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ أبريل/ نيسان 2022، بسبب الهيمنة الروسية على سوق العقارات التركية.