العراق خامساً.. أفضل 10 دول في العالم من أصحاب الاحتياطيات النفطية

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الخامس من بين أفضل 10 دول في العالم من أصحاب الاحتياطيات النفطية، حسب شركة ايني النفطية الايطالية.

وقالت ايني في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق جاء ضمن المركز الخامس من بين اكبر 10 دول بالعالم من حيث الاحتياطي النفطي وبمقدار 145.019 مليار برميل لسنة 2022 بمعدل نمو مركب بلغ 0.1%"، مشيرة الى ان "العراق بلغ احتياطاته من النفط في عام 2010 مقدار 143,100 مليار برميل ثم تناقص في عام 2011 الى 142.503 ليرتفع الى 148.766 في عام 2016 ثم تناقص الى 145.019 مليار برميل في عام 2018 ليستقر مع نفس الكمية حتى عام 2022".

وقالت ايني ان "فنزويلا جاءت في مقدمة الدول باحتياطي النفط حيث بلغ 303.375 مليار برميل وجاءت السعودية ثانيا بمقدار 272.904 مليار برميل، ومن ثم جاءت ايران ثالثا بمقدار 208.600 مليار برميل ومن ثم جاءت كندا رابعا بمقدار 161.678 مليار برميل".

وتابعت ان "الامارات جاءت سادسا بمقدار 115.150 مليار برميل وجاءت روسيا سابعا بمقدار 107.804 مليار برميل، وجاءت الكويت ثامنا وبمقدار 101.500 مليار برميل وجاءت ليبيا بالمركز التاسع بمقدار 48.363 مليار برميل وفي المرتبة العاشرة جاءت الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 44.720 مليار برميل".

واشارت الى ان "مجموع احتياطي النفطي للدول العشر يبلغ 1.509.123 ترليون برميل، فيما يبلغ احتياطي النفطي لبقية دول العالم المنتجة للنفط من غير العشر 237.295 مليار برميل"، مبينة ان "مجموع احتياطي العالم من النفط يبلغ 1.746.418 ترليون برميل".