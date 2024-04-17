العراق خامساً ضمن البلدان الأكثر استيراداً من تركيا في 2024

شفق نيوز/ احتل العراق، المرتبة الخامسة في أكثر البلدان استيراداً من تركيا خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الحالي 2024، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك.

وأضافت تلك البيانات، طالعتها وكالة شفق نيوز، أن قيمة الصادرات التركية إلى العراق ارتفعت لتبلغ 691.5 مليون دولار، خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي ، مبينة أنه خلال هذه المدة، بلغ إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى العراق 2.7 مليار دولار.

وتلت رومانيا العراق ضمن القائمة نفسها، حيث زادت الصادرات التركية إليها 489.3 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024، ليبلغ مجمل عائدات الصادرات إليها 1.9 مليار دولار".

وفي المركز الثالث حلّت هولندا بـ324.2 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي عائدات الصادرات إليها مليارين و30 مليون دولار.