العراق خامساً بين أكبر الدول تصديراً للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.093 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 262 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.831 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 141 ألف برميل يوميا، وهو بذلك جاء بالمرتبة الخامسة كاكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.386 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 369 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا بمتوسط 276 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 152 ألف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا كانت بمعدل 117 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا بمعدل 115 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 99 ألف برميل ومن الإكوادور معدل 82 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 56 ألف يوميا".