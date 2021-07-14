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العراق خامساً بين بلدان الشرق الاوسط بقيمة العقود الممنوحة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-14T09:17:46+0000
العراق خامساً بين بلدان الشرق الاوسط بقيمة العقود الممنوحة

شفق نيوز/ كشفت مجلة "ميد" المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الاربعاء، أن العراق جاء خامساً بقيمة العقود الممنوحة في الشرق الاوسط في شهر حزيران 2021.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن "العراق احتل المرتبة الخامسة بقيمة العقود الممنوحة في شهر حزيران الماضي"، مبينة أنه "منح عقوداً بقيمة 367 مليون دولار، اغلبها كان في قطاع الطاقة".

وأضافت ميد، أن "ايران جاءت أولاً بقيمة العقود الممنوحة وبواقع 1.190 مليار دولار، تليها السعودية ثانياً وبواقع 1.170 مليار دولار، وجاءت مصر ثالثاً حيث منحت عقود قيمتها 722 مليوناً، لتاتي بعدها قطر رابعا وبعقود بلغت 560 مليون دولار".

وأشارت ميد في تقريرها إلى أن "عمّان منحت عقوداً بقيمة بلغت 350 مليون دولار في حزيران، ومنحت الكويت عقوداً بقيمة بلغت 327 مليون دولار، فيما منحت البحرين عقوداً بقيمة بلغت 34 مليون دولار".

وتعد مجلة "ميد بروجكتس" قاعدة بيانات متميزة لتتبع المشاريع في الشرق الأوسط، وتقدم تحليلات متعمقة في شكل تقارير معلوماتية متميزة عن الأسواق والقطاعات عالية القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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