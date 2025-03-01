العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتلّ المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر كانون الثاني بلغت 21 ملياراً و 165 مليون دولار بارتفاع بلغ 5.8٪، فيما بلغت الواردات 28 مليارا و 703 ملايين دولار بارتفاع بلغ 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 782 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و 371 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و280 مليون دولار".

وتابعت الهيئة، إن الإمارات جاءت رابعا بمليار و 12 مليون دولار ، وجاء العراق خامسا 950 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات التركية 30.3٪ في يناير 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.