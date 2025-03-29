العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر فبراير / شباط الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر شباط بلغت 20 ملياراً و 761 مليون دولار بانخفاض 1.6٪، فيما بلغت الواردات 28 ملياراً و 533 مليون دولار بارتفاع 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 689 مليون دولار، و تليها المملكة المتحدة بمليار و 245 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و 195 مليون دولار".

وتابعت ان "إيطاليا جاءت رابعا بمليار و 86 مليون دولار، وجاء العراق خامسا بمليار و 12 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات التركية 30٪ في شباط 2025".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.