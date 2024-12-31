العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر تشرين الثاني بلغت 22 ملياراً 289 مليون دولار منخفضة 3.1٪، فيما بلغت الواردات 29 مليارا و 748 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 682 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و 470 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و390 مليون دولار".

وتابعت ان "ايطاليا جاءت رابعا بمليار و 213 مليون دولار، وجاء العراق خامسا بمليار و 87 مليون دولار".

وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات التركية 30.7٪ في أكتوبر 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.