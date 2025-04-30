العراق خامساً بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في الربع الأول من العام 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية في الربع الأول من عام 2025 بلغت 65 ملياراً و323 مليون دولار، بارتفاع قدره 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات أيضاً لتصل إلى 87 ملياراً و811 مليون دولار بزيادة قدرها 4.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت أن ألمانيا كانت الشريك الرئيسي للصادرات التركية بقيمة 5 مليارات و327 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 4 مليارات و31 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و981 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و310 ملايين دولار، والعراق بقيمة ملياري و924 مليون دولار.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 30.0٪ في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ اذار 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، بنسب أقل من دول الخليج العربي والأردن.