العراق خامسا بين الدول العربية الأكثر استهلاكاً للكهرباء في العالم

شفق نيوز/ احتلّ العراق المرتبة الخامسة عربيا و الـ50 عالميا من اصل 211 دولة مدرجة في الجدول كأكبر مستهلكي للكهرباء في العالم حسب مجلة CEO WORLD الأمريكية.

وذكرت المجلة في تقرير اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "الدول التي تتمتع بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مثل الولايات المتحدة، تزود سكانها بمتوسط قوة شرائية أكبر ونتيجة لذلك، يميل السكان ذوو الدخل المرتفع إلى أن يكونوا أكثر تحضرا، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، وتحتل الولايات المتحدة مكانة بين أكبر عشر دول مستهلكة للكهرباء على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد".

ووفقا للتقرير، فإن الصين أكبر مستهلك للكهرباء في العالم، حيث استخدمت أكثر من 8539.69 تيراواط/ساعة، وتليها الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مستهلك، حيث تم استخدام أكثر من 4128.18 تيراواط/ساعة في ذلك العام، وجاءت الهند في المركز الثالث بهامش كبير.

وقالت المجلة في تقريرها: لقد أدى توفر الطاقة إلى تحول البشرية على مدى القرون القليلة الماضية. فقد تم إطلاق العنان لمصادر جديدة للطاقة ــ أولا الوقود الأحفوري، ثم التنويع إلى الطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والآن تكنولوجيات متجددة أخرى ــ بكميات يمكننا إنتاجها واستهلاكها.

ونوه التقرير الى أن، أكبر ثلاثة مستهلكين للكهرباء هي البلدان التي لديها أكبر عدد من السكان، وتتقدم الهند في كلا التصنيفين، ولكنها تسجل أقل من خُمس الاستهلاك السنوي للكهرباء في الصين، ومن المثير للدهشة أن دولاً مثل باكستان أو نيجيريا، والتي تضم خامس وسادس أكبر عدد من السكان في العالم، لم تكن حتى ضمن الدول العشرين الأكثر استهلاكاً للكهرباء.

هذا وقد جاء العراق في المرتبة الـ 50 عالميا حيث استخدم أكثر من 52.12 تيراواط/ساعة ، فيما احتلت مونتسيرات وسانت هيلانة في المراتب الاخيرة حيث استخدمت بـ 0.01 تيراواط/ساعة، بحسب التقرير.

وتابعت المجلة الأمريكية، القول إن العراق حل بالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من مصر حيث استخدمت 176.72 تيراواط / ساعة، تلتها الإمارات حيث استخدمت 161.89تيراواط /ساعة ، تلتها الكويت حيث استخدمت 78.7 تيراواط / ساعة ، تلتها الجزائر حيث استخدمت 77.79 تيراواط / ساعة.