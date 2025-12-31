العراق خامسا بين الدول الاكثر استيرادا من تركيا خلال الشهر الماضي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاربعاء، أن العراق احتلّ المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا بأكثر من مليار دولار، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية ارتفعت لشهر تشرين الثاني بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 22.536 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.6% لتصل إلى 30.518 مليار دولار".

واضافت، ان "المانيا جاءت اولا بإجمالي الصادرات بلغ 1.855 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 1.378 مليار دولار، ثم امريكا بـ 1.338 مليار دولار".

وجاءت ايطاليا في المرتبة الرابعة بـ 1.222 مليار دولار، وتلاها العراق بـ 1.163 مليار دولار، وشكلت الصادرات إلى هذه الدول الخمس 30.9% من إجمالي الصادرات".