العراق خارج مؤشر تحول الطاقة العالمي لعام 2025

شفق نيوز/ كشف مؤشر تحول الطاقة العالمي لعام 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، يوم السبت، عن عدم إدراج العراق ضمن قائمة الدول المشمولة بالتقييم، والتي بلغ عددها 118 دولة حول العالم.

وبحسب النسخة الأحدث من التقرير والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مؤشر تحول الطاقة (ETI) يعد إطاراً تحليلياً قائماً على البيانات، يُستخدم لتقييم أداء الدول في مواجهة التحديات المتغيرة في قطاع الطاقة، ويقيس مدى جاهزيتها من حيث البنية التحتية والسياسات ورأس المال الداعم، إلى جانب تقييم نظام الطاقة الحالي وفق ثلاثة محاور رئيسية هي "الأمن، العدالة، والاستدامة".

وأشار التقرير إلى أن "دول الشمال الأوروبي واصلت تصدرها للمؤشر العالمي حيث حافظت السويد وفنلندا والدنمارك على المراكز الثلاثة الأولى، بفضل تنوع مصادر الطاقة النظيفة، واستقرار السياسات، وتطور البنى التحتية".

وعلى الصعيد العربي، شهدت 12 دولة عربية تحسناً في مسارات تحولها نحو الطاقة النظيفة، إلا أن العراق لم يكن من بينها، فيما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، تلتها السعودية، ثم تونس في المركز الثالث، بينما جاءت الأردن والمغرب في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، تليها مصر، وقطر، ولبنان، وعمان، والجزائر، والكويت، والبحرين.