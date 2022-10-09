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العراق خارج مجموعة الدول المحتاجة لمساعدة خارجية لتأمين الغذاء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-09T08:42:50+0000
العراق خارج مجموعة الدول المحتاجة لمساعدة خارجية لتأمين الغذاء

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"، يوم الاحد، ان العراق خرج من البلدان المحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية والبالغة عددها 45 دولة موزعة ما بين افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ودولة واحدة في اوروبا.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "النزاعات والجفاف أدت إلى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في اجزاء عديدة من العالم ولاسيما شرق وغرب افريقيا"، مبينة ان "45 دولة على مستوى العالم بما في ذلك 33 دولة افريقية و9 اسيوية و2 في امريكا الجنوبية ودولة واحدة في اوروبا وهي اوكرانيا بحاجة الى مساعدات خارجية من اجل الغذاء".

واشارت المنظمة الى ان "العراق اصبح خارج الدول الاسيوية التي بحاجة الى مساعدات غذائية خارجية وقد اقتصرت على باكستان وافغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية وسيرلانكا".

يذكر ان منظمة الغذاء والزراعة "فاو" قد ادرجت خلال الاشهر الماضية العراق ضمن الدول التي تحتاج الى مساعدات غذائية عاجلة اسوة بباقي الدول الاسيوية والافريقية الفقيرة.

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