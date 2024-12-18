العراق خارج قائمة كبار الدول الحائزة على السندات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن العراق لم يعد من كبار الحائزين الأجانب على السندات الأمريكية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على تقرير الخزانة لشهر أيلول والذي أظهر، أن العراق لم يتواجد ضمن أكبر 20 دولة حائزة على السندات الأمريكية، بعد أن كان في العام الماضي في المرتبة ضمن كبار الحائزين بحيازة بلغت 32.6 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن "اليابان تصدرت قائمة الدول الكبرى في حيازة السندات الأمريكية، حيث بلغت حيازتها 1.123 تريليون دولار، تلتها الصين في المرتبة الثانية بحيازة تبلغ 772 مليار دولار، فيما جاءت المملكة المتحدة ثالثة بـ 764 مليار دولار، وجزر كايمان رابعة بـ 420 مليار دولار، ولوكسمبورك خامسة بـ 417 مليار دولار، وكندا سادسة بـ 370 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن السعودية كانت الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على موقعها ضمن أكبر 20 دولة حائزة على السندات الأمريكية، حيث بلغت حيازتها 143.9 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حيازات السندات الأمريكية لدول العالم بلغ في شهر أيلول 8 تريليونات و872 مليار دولار.

وتعتبر السندات الأمريكية نوعاً من أدوات الدين التي تصدرها الحكومة الأمريكية لجمع الأموال، ويقوم العديد من الدول بشرائها كاستثمار آمن.

في السنوات الماضية، كانت العديد من الدول العربية والأجنبية، بما في ذلك العراق، تمتلك كميات كبيرة من هذه السندات، ومع مرور الوقت، تقلصت حيازة العراق من السندات الأمريكية حتى خرج من قائمة أكبر 20 دولة حائزة على هذه السندات.