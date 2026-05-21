العراق خارج قائمة الكبار.. حيازات سندات الخزانة الأميركية تتجاوز 9 تريليونات دولار

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الخاصة بحيازات الدول الأجنبية من سندات الخزانة، يوم الخميس، ارتفاع إجمالي الحيازات الأجنبية إلى 9.348 تريليونات دولار بنهاية آذار/ مارس 2026، مقارنة بـ9.001 تريليونات دولار في نيسان/ أبريل 2025، وسط استمرار تصدر اليابان والمملكة المتحدة والصين قائمة كبار المستثمرين.

وبحسب بيانات نظام رأس المال الدولي الأميركي (TIC)، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، حافظت اليابان على صدارة أكبر حاملي سندات الخزانة بحيازات بلغت 1.191 تريليون دولار في آذار/ مارس 2026، تلتها المملكة المتحدة بـ 926.9 مليار دولار، ثم الصين بحيازات بلغت 652.3 مليار دولار.

وجاءت جزر كايمان وبلجيكا وكندا ضمن المراتب التالية، بحيازات تراوحت بين 439 و459 مليار دولار، فيما سجلت دول مثل الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية حيازات أقل، لكنها بقيت فوق حاجز 100 مليار دولار.

ولم يظهر العراق ضمن قائمة كبار حاملي سندات الخزانة الأميركية، إذ تقتصر القائمة على الدول التي تمتلك حيازات لا تقل عن 100 مليار دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن حيازة العراق من هذه السندات تقل عن هذا المستوى.

وتظهر البيانات أن الحيازات الرسمية الأجنبية من سندات وأوراق الخزانة الأميركية بلغت 3.902 تريليونات دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، ما يعكس استمرار اعتماد الحكومات والبنوك المركزية العالمية على أدوات الدين الأميركية كملاذ استثماري واحتياطي مالي.