العراق خارج قائمة العشرين الأكثر حيازة للسندات الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأحد، أن العراق خارج قائمة الدول العشرين الأكثر حيازة للسندات الأميركية، مشيرة إلى أن دولة عربية وحيدة كانت ضمن القائمة.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها لعام 2025 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق مازال وللسنة الثانية خارج أكبر 20 دولة الأكثر حيازة لهذه السندات".

وأضافت أن "السعودية كانت ضمن العشرين الكبار بامتلاكها للسندات الأميركية، حيث بلغت حيازتها 134 مليار دولار".

يُذكر أن العراق يمتلك سندات أميركية بحدود 32 مليار دولار، وتعتبر إحدى الاستثمارات الخاصة بالاحتياطيات للبلد.

ويبلغ مجموع السندات لدول العالم 9.249 ترليون دولار، وحلت اليابان أولاً بزيادة حيازتها من هذه السندات لتحافظ على مكانتها كأكبر دولة امتلاكاً للسندات الأميركية، مقابل خفض الصين لها.

ووفقاً للجدول ذاته، فإن اليابان زادت من حيازتها للسندات الأميركية، حيث بلغت حيازتها 1.189 تريليون دولار لشهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن كانت 1.180 تريليون دولار لشهر آب/أغسطس، فيما خفضت الصين من حيازتها للسندات لتصل 700 مليار دولار بعد أن كانت 701 مليار دولار.