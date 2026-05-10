العراق خارج سوق الأرز التايلاندي لأول مرة منذ أشهر

شفق نيوز- متابعة

أعلنت جمعية مصدّري الأرز التايلاندية، يوم الأحد، أن صادرات الأرز التايلاندي إلى العراق توقفت بالكامل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ما تسبب بخسائر كبيرة لصادرات بانكوك نحو المنطقة.

وذكرت صحيفة The Nation Thailand أن تايلاند لم تُصدر أي شحنة أرز واحدة إلى العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تعليق عمليات الشحن بسبب الحرب والتوترات الإقليمية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفخري لجمعية مصدّري الأرز التايلاندية، تشوكييات أوفاسونغسي، قوله إن العراق كان يُعد أكبر سوق للأرز التايلاندي، إذ كانت بانكوك تصدر إليه ما بين 80 إلى 90 ألف طن شهرياً، أي قرابة مليون طن سنوياً.

وأضاف أن الحرب أدت إلى توقف كامل للشحنات نحو العراق، حتى إن إحدى السفن اضطرت إلى تفريغ حمولتها وإعادة البضائع إلى الميناء بعدما تعذر عليها الإبحار.

وأشار إلى أن تايلاند خسرت أكثر من 200 ألف طن من صادرات الأرز إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنحو 20%، بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية.

وبحسب التقرير، فإن صادرات الأرز التايلاندية بلغت 2.2 مليون طن فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يهدد بعدم تحقيق الهدف السنوي البالغ 7 ملايين طن.