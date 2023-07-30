العراق خارج القائمة .. أغنى 100 دولة في العالم

شفق نيوز/ لم يكن العراق ضمن القائمة التي تضم أغنى دولة في العالم حسب مجلة global Finance الأمريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مجموع كل السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، فيتعين علينا نستنتج ان اغنى الدول هي بالضبط الدول التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا".

واضاف ان "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه يخبرنا بالكثير عن الثروة الاجتماعية التي يحتمل أن تكون متاحة لكل شخص وما إذا كانت هذه الثروة يتزايد أو يتناقص بمرور الوقت".

واشارت ان اعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي من مجموعة ضمنت 100 دولة كان من نصيب إيرلندا 145.196 دولارا، ومن ثم تأتي ثانيا لوكسمبورغ 142.490 دولارا ، ومن ثم جاءت ثالثا سنغافورة 133.895 دولارا، ومن ثم جاءت رابعا قطر 124.848 دولارا ، ثم جاءت خامسا منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 89.558 دولارا، ومن ثم جاءت الامارات سادسا 88.221 دولارا، تم جاءت سويسرا سابعا 87.963 دولارا".

وتابعت المجلة ان النرويج جاءت ثامنا 82.655 دولارا، ومن ثم جاءت تاسعا الولايات المتحدة الامريكية 80.035 دولارا، وجاءت سان مارينو عاشرا 78.926 دولارا.

فيما تذيلت المجموعة بيرو والتي جاءت بالمرتبة 100 بناتج اجمالي بلغ 16.132 دولارا ، وتسبقها بالاو بـ 16.394، ولاتفيا 16.840دولارا وتسبقها مصر 16.979 دولارا.