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العراق خارج التصنيف في مؤشر تحوّل الطاقة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-22T07:41:09+0000
العراق خارج التصنيف في مؤشر تحوّل الطاقة 2021

شفق نيوز/ لم يدخل العراق في التصنيف في مؤشر تحول الطاقة 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويستند التقرير في نسخته العاشرة الصادرة بالتعاون مع "أكسنتشر" إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً في ما يخص أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة – وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحوّل إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.

وتُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة مشمولة في التقرير حسّنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتحوّل الطاقة العالمي.

وحلّت دول غربي وشمالي أوروبا في المراكز العشرة الأوائل، إذ تصدّرت السويد المركز الأول في المؤشر للعام الرابع على التوالي، تليها النرويج ثانياً، والدنمارك ثالثاً، وسويسرا رابعا، والنمسا خامساً.

وعربيا، احتلت قطر المرتبة الأولى، تلتها الإمارات، ثم المغرب، فالأردن، وعُمان، ثم مصر، فالجزائر، والسعودية، تلتها تونس، ثم الكويت، فالبحرين، وأخيراً لبنان.

وحققت الاقتصادات العشرة الأولى كافة تقدماً ملحوظاً في الاستدامة البيئية، وتحديداً في تقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة لديها، الأمر الذي لا شكّ يحظى بدعم والتزام سياسي قوي واستثمارات في تحوّل الطاقة.

 

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