سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-18T08:23:14+0000
العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

شفق نيوز/ قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هذا الإجراء جاء؛ "في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف الباين؛ أن المملكة المتحدة اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.

وأشار البنك المركزي؛ إلى أن عدم إدراج العراق ضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة؛ ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة.

related

البنك المركزي يبيع 68 مليون دولار ويسجل تراجعا بأكثر من 10% في مزاد اليوم

Date: 2020-12-27 09:49:09
البنك المركزي يبيع 68 مليون دولار ويسجل تراجعا بأكثر من 10% في مزاد اليوم

بنوك عالمية تنقل اموالاً "مشبوهة" تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار

Date: 2020-09-21 07:17:48
بنوك عالمية تنقل اموالاً "مشبوهة" تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار

البنك المركزي يصدر قراراً يخص الحسابات الختامية لشركات الدفع الالكتروني

Date: 2020-08-12 09:11:49
البنك المركزي يصدر قراراً يخص الحسابات الختامية لشركات الدفع الالكتروني

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

Date: 2021-03-02 08:45:51
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

Date: 2021-01-07 10:34:07
مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

Date: 2020-10-28 08:54:21
المركزي العراقي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

البنك المركزي العراقي يُضيف خاصية للعملات النقدية تحمي مستخدميها من فيروس كورونا

Date: 2021-03-22 07:19:53
البنك المركزي العراقي يُضيف خاصية للعملات النقدية تحمي مستخدميها من فيروس كورونا

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بأكثر من 20%

Date: 2021-02-02 10:20:49
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بأكثر من 20%