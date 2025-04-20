العراق خارجها للعام الثاني.. دولتان عربيتان ضمن أكبر الحائزين للسندات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأحد، أن دولتين عربيتين تواجدتا بين اكبر الحائزين الأجانب امتلاكا للسندات الامريكية لعام 2025، فيما خرج العراق للسنة الثانية من القائمة.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها لعام 2025، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "السعودية والامارات كانتا من ضمن اكبر 20 دولة امتلاكا للسندات الامريكية لعام 2025"، مبينة أن "السعودية جاءت بالمرتبة 17 من بين الدول التي تمتلك 126.4 مليار دولار كسندات امريكية وجاءت الامارات بالمرتبة 19 بامتلاكها 119.9 مليار دولار".

وأضافت أن "اليابان جاءت على رأس الدول الأكبر حيازة لهذه السندات 1.126 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا 784 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 750 مليار دولار، وجزر كايمان 417 ولوكسمبورج خامسا ب 424 مليار دولار خامسا بـ 512 مليار دولار، وكندا سادسا بـ 406 مليار دولار".

واشارت إلى أن "العراق لم يتواجد ضمن 20 الحائزين على اكبر السندات الامريكية على الرغم من تواجده العام 2023 بحيازة بلغت 32.6 مليار دولار".

وبينت أن "مجموع السندات لدول العالم خلال العام الحالي بلغت 8 تريليونات و817 مليار دولار".

وتعتبر السندات الأمريكية نوعاً من أدوات الدين التي تصدرها الحكومة الأمريكية لجمع الأموال، ويقوم العديد من الدول بشرائها كاستثمار آمن.

في السنوات الماضية، كانت العديد من الدول العربية والأجنبية، بما في ذلك العراق، تمتلك كميات كبيرة من هذه السندات، ومع مرور الوقت، تقلصت حيازة العراق من السندات الأمريكية حتى خرج من قائمة أكبر 20 دولة حائزة على هذه السندات.