العراق خارجها .. أكثر من 9 تريليونات دولار حيازة الدول في السندات الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم السبت، ان مجموع السندات لدول العالم خلال العام الحالي بلغت اكثر 9 تريليونات دولار فيما مازال العراق و للسنة الثانية خارج أكبر 20 دولة الأكثر حيازة لهذه السندات.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها لعام 2025 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان " العراق لم يرفع حيازته من السندات الامريكية وبقيت في حدود 30 مليار دولار لذلك لم يدخل ضمن العشرين الكبار الاكثر حيازة للسندات الامريكية".

واضافت ان "حيازة الدول العالم من السندات الامريكية بلغت 9 ترليونات و 13 مليار دولار" .

واشارت الى ان "اليابان تعتبر اكبر دولة حيازة للسندات الامريكية وبواقع ترليون و 134 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة حيث تمتلك 807 مليارات دولار، يليها الصين وبواقع 757 مليار دولار، وجاءت جزر كايمان رابعا بـ 448 مليار دولار، وبلجيكا بـ 411 مليار دولار".

عربيا "جاءت السعودية والامارات من ضمن العشرين الكبار اكثر الدول امتلاكا للسندات الأمريكية حيث بلغت حيازتهما 134 و 113 مليار على التوالي".

ويمتلك العراق سندات امريكية بحدود 32 مليار دولار وهي تعتبر احدى الاستثمارات الخاصة بالاحتياطيات البلد.