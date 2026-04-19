العراق أحد أبرز أسواق "التبغ" التركي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت جمعية مصدري التبغ في بحر إيجة، يوم الأحد، أن قطاع التبغ التركي واصل تعزيز حضوره في الأسواق العالمية، والعراق ابرز المستوردين له .

وسجّل قطاع التبغ صادراتٍ تجاوزت 1.06 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 8.4% مقارنة بالعام السابق

في هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية، سليم جيمي، أن المنتجات التركية من التبغ تم تصديرها إلى 112 دولة حول العالم، من بينها العراق والولايات المتحدة وبلجيكا وإيران والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن السوق العراقية تُعد من أهم الأسواق المستوردة في المنطقة.

وبيّن جيمي، أن صادرات السجائر بلغت 501 مليون دولار، فيما سجل تبغ الأوراق 336 مليون دولار، وبلغت صادرات تبغ الشيشة نحو 105 ملايين دولار، مشيراً إلى أن هذا الأداء يعكس قوة القطاع التصديرية، مدعوماً بجهود المنتجين والمصدرين، واستمرار الطلب في الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها العراق.