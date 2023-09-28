العراق: جوالات التراخيص النفطية بعد 2003 حققت قرابة تريليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، أن جوالات التراخيص النفطية خلال العقدين الأخيرين من الزمن حققت قرابة تريليون دولار إيرادات مالية لخزينة الدولة.

جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج على هامش مشاركته بتدشين الناقلة الجديدة "سومر" في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة.

واشاد معارج بحسب بيان صادر عن وزارة النفط، بالجهد الوطني والانجازات التي حققها القطاع النفطي بعد عام 2003 ، ومساهمته في زيادة الانتاج والتصدير ، وتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة.

وأشار إلى أهمية جولات التراخيص التي ساهمت في اضافة كمية ثلاثة ملايين برميل للانتاج الوطني ، وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت أكثر من 900 مليار دولار.