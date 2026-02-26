العراق ثاني وجهات الصادرات الأردنية خلال شهر

شفق نيوز- عمان

كشفت غرفة تجارة عمان، يوم الخميس، أن العراق احتل المركز الثاني بوجهات الصادرات الأردنية خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قيمة صادرات تجارة عمان خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بلغت 155 مليون دينار، مقابل 116 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 32.2%.

وبينت أن العراق جاء ثاني أكثر مستورد للبضائع الأردنية من حيث قيمة شهادات المنشأ، حيث بلغت 47 مليون دينار، بعدد 206 شهادة، فيما جاءت سويسرا أولاً بنحو 52 مليون دينار وبعدد 8 شهادات.

وجاء بعد ذلك السعودية بقيمة 8 ملايين دينار، بعدد 223 شهادة، ثم سوريا بقيمة 7 ملايين دينار بعدد 600 شهادة، ومصر بقيمة 6 ملايين دينار بعدد 55 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمس الأكبر لجهة القيمة.

وأضافت الغرفة أن الصادرات الأردنية كانت متنوعة حسب نوع البضائع، حيث شكلت المنتجات الأجنبية غير المصنعة في الأردن الجزء الأكبر بقيمة نحو 60 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المنتجات الصناعية الأردنية نحو 17 مليون دينار، وحققت المنتجات البضائع ذات المنشأ العربي 12 مليون دينار، والزراعية 10 ملايين دينار والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة أساسية في التجارة الدولية، حيث تثبت أن البضائع المنتجة أو المصنعة في شحنة معينة قد تم إنتاجها في بلد معين، وتستخدم لتحديد التعريف الجمركي والتحقق من منشأ البضائع.

وتبلغ قيمة الدينار الأردني 70 ديناراً مقابل 100 دولار.