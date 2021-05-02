العراق ثاني مستورد للبضائع الإيرانية بعد الصين

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الكمارك الإيرانية، يوم الأحد، أن صادرتها خلال العام الماضي قاربت 35 مليار دولار على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مبينة أن العراق حل ثانياً في قائمة البلدان المستوردة الايرانية.

وذكرت الهيئة في بيان اوردته وسائل اعلام ايرانية، انها صدرت بضائع وسلع الى 143 دولة بقيمة 34 ملياراً و998 مليون دولار خلال العام الايراني الماضي (يبدأ يوم 21 آذار وينتهي يوم 20 آذار من العام التالي) على الرغم من تشديد الحظر والقيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وبينت أن الصين تصدرت الدول المستوردة للسلع الإيرانية بأكثر من 9 مليارات و77 مليونا و123 ألفا و234 دولارا، يأتي بعدها العراق بسبعة مليارات و448 مليونا و431 الفا و673 دولاراً، تليه الإمارات بأربعة مليارات و661 مليونا و621 الفا و682 دولارا.

وتابعت الهيئة بأن تركيا حلت رابعاً بمليارين و536 مليون و616 ألفا و688 دولارا، وأفغانستان بمليارين و308 ملايين و401 الف و259 دولارا.

وأشارت الى ان استوردت هذه الفترة من 123 دولة بقيمة 38 مليارا و892 مليون دولار، مبينة انها استوردت من الصين بتسعة مليارات و843 مليوناً و5 آلاف و951 دولارا، ثم الإمارات بتسعة مليارات و757 مليونا و787 الفا و591 دولارا، وتركيا اربعة مليارات و400 مليون و91 الفا و82 دولارا.