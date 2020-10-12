العراق ثاني أكثر دول العالم اسيتراداً للحمضيات من تركيا

شفق نيوز/ اعلن رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز أن العراق جاء بالمرتبة الثانية من بين الدول العالم الأكثر استيرادا للحمضيات التركية.

وقال كاشماز، إن "قيمة صادرات الحمضيات في الأشهر التسعة الأولى من 2020 وصلت 374 مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي."

وأضاف إلى أن "حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي، مبينا أن روسيا تصدرت تلك البلدان باستيرادها الحمضيات، تلاها العراق ثم أوكرانيا ورومانيا وبولندا".

ونوّه كاشماز بجودة الحمضيات المصدرة من تركيا، وإقبال الدول على استيرادها نظرًا لمساهمة الحمضيات في تقوية جهاز مناعة البشر.

يذكر انه بالرغم من قيام وزارة الزراعة بحظر استيراد 28 مادة زراعية وحيوانية الا أن الأسواق ما زالت تزخر بالمنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار.



