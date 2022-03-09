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العراق ثاني أكثر الدول استيراداً من الأردن خلال شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T08:37:04+0000
العراق ثاني أكثر الدول استيراداً من الأردن خلال شهرين

شفق نيوز/ اعلنت غرفة تجارة عمّان، ان العراق جاء بالمرتبة الثانية بصادرات الأردن خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الغرفة إن "صادرات تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2022 ارتفعت الى نحو 123 مليون دينار مقارنة  مع 91 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي". 

واضافت ان "الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي توزعت على العديد من الدول"، مبينة ان "مصر جاءت بمقدمتها بقيمة بلغت 26 مليون دينار اردني، ومن ثم جاء العراق ثانيا بنحو 23 مليون دينار أردني، ومن ثم الهند ثالثا بـ 12 مليون دينار أردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ 11 مليون دينار اردني والسعودية بقيمة 8 ملايين دينار اردني".

الدينار الأردني يساوي حوالي 70 دولاراً امريكياً.

واشارات الى ان الصادرات كانت منتجات اجنبية من خلال اعادة تصديرها بواقع 54 مليون دينار ومن ثم الصناعية بنحو 43 مليون دينار والزراعية بنحو 11 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة 9 ملايين دينار".

 

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