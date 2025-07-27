العراق ثاني أكبر مُصدِّر للنفط إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر تصديرا لأمريكا للنفط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 5.351 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 274 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.625 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 273 الف برميل وهو بذلك احتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر للنفط لامريكا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.996 ملايين برميل يوميا، تليها العراق، تليها البرازيل بمتوسط 249 ألف برميل، وبعدها كولومبيا بمعدل 179 ألف برميل يوميا، ومن السعودية معدل 178 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك بلغت معدل 165 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 105 آلاف برميل يومياً، ومن الاكوادور معدل 103 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 85 ألف برميل يوميا فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا".