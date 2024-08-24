العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في تموز

شفق نيوز/ حافظ العراق على موقعه كثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند خلال شهر تموز الماضي، وفقًا لبيانات من مصادر في الصناعة والتجارة الهندية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على تلك البيانات التي أظهرت أن مشتريات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 4% في تموز الماضي، مما رفع حصة المنطقة في المزيج الإجمالي للهند إلى 40% مقارنة بـ38% في حزيران.

وشهدت المصافي الهندية زيادة في استيراد النفط الروسي المقدم بأسعار مخفضة بعد فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو وتقليص مشترياتها من الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع ذلك، بقي العراق في المرتبة الثانية بين الموردين، يليه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حيث تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط. وقدمت المصافي الهندية طلبات في مايو/أيار لشراء معظم براميل النفط التي تصل في يونيو/حزيران.