العراق ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" خلال أيلول الماضي

شفق نيوز- فيينا

أظهر تقرير منظمة "أوبك"، يوم الأربعاء، أن العراق جاء في المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط خلال أيلول/ سبتمبر للعام الحالي 2025 .

وبحسب التقرير، فقد جاءت السعودية في صدارة الدول المنتجة للنفط خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2025 بإنتاج بلغ نحو 9.961 ملايين برميل يومياً، تلاها العراق في المركز الثاني بإنتاج قدره 4.066 ملايين برميل يومياً، فيما حلت الإمارات ثالثاً بإنتاج بلغ 3.353 ملايين برميل يومياً.

وجاءت إيران في المرتبة الرابعة بإنتاج بلغ 3.250 ملايين برميل يومياً، تلتها الكويت بإنتاج قدره 2.515 مليون برميل يومياً، ثم نيجيريا بإنتاج بلغ 1.517 مليون برميل يومياً، وليبيا بإنتاج 1.318 مليون برميل يومياً، وفقاً لنفس التقرير.

وأضاف أن إنتاج فنزويلا بلغ 967 ألف برميل يومياً، تلتها الجزائر بإنتاج 951 ألف برميل يومياً، في حين جاءت الكونغو في ذيل القائمة بإنتاج بلغ 260 ألف برميل يومياً.

وأرجع التقرير، سبب حفاظ العراق على مركزه الثاني بين كبار المنتجين في "أوبك"، إلى استقرار إنتاجه من الحقول الجنوبية، والتزامه بالحصص المتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+".

وفي إحصائية سابق، فقد حل العراق بالمرتبة الثانية كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.