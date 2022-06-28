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العراق ثاني أكبر منتج للطاقات التكريرية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-28T10:15:23+0000
العراق ثاني أكبر منتج للطاقات التكريرية

شفق نيوز/شهد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، قفزة ملحوظة في إضافات الطاقة التكريرية، ليكون ثاني أكبر منتج للطاقات التكريرية بعد السعودية.

و وفقًا لآخر نشرة إحصائية سنوية لأوبك ان مجموعة أوبك أضافت 400 الف برميل في اليوم من طاقة التكرير في العام 2021، مما رفع قدرتها الإجمالية لتكرير الخام للمنظمة إلى 3.327 ملايين برميل في اليوم.

واضافت ان معظم الزيادة جاءت من السعودية والعراق حيث ارتفعت طاقة التكرير للعراق بنسبة 34.7٪ إلى 1.116 مليون برميل يوميًا في العام 2021 من 828 ألف برميل يوميًا في العام 2020 ليكون العراق ثاني أكبر منتج للطاقات التكريرية في منظمة اوبك.

وتعود الزيادة الانتاجية للعراق إلى حد كبير إلى التحسينات في مصافي بيجي والبصرة، حيث أضافت مصفاة بيجي، التي تعرضت لأضرار أثناء استيلاء تنظيم داعش عليها، 87 ألف برميل في اليوم، لترتفع طاقتها إلى 140 ألف برميل في اليوم، وأضافت مصفاة البصرة 70 ألف برميل في اليوم لترتفع طاقتها إلى 350 ألف برميل في اليوم.

واحتلت السعودية المرتبة الاولى في الطاقات التكريرية العام 2021 حيث ارتفعت بنسبة 13.7٪ في العام 2021 ، لتصل الى 2.548 مليون برميل يوميًا من 2.177 مليون برميل يوميًا في العام 2020 .

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