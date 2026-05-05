العراق ثاني أكبر مصدّر للنفط من "أوبك" إلى أميركا خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

تخطى معدل استيرادات الولايات المتحدة للنفط الخام من دول منظمة "أوبك" 40 مليون برميل في شهر شباط / فبراير الماضي، فيما حلّ العراق بالمرتبة الثانية بين أكثر دول الأعضاء تصديراً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الامريكية (EIA) في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "أميركا استوردت النفط الخام من دول (أوبك) بمقدار 40.894 مليون برميل في شهر شباط الماضي بلغت فيها صادرات العراق 8.680 ملايين برميل، في حين تصدرت السعودية المجموعة بصادرات بلغت 14.749 مليون برميل، وجاءت فنزويلا ثالثا بمقدار 8.149 ملايين برميل".

ووفقا للبيانات، فقد حلت نيجيريا رابعاً بـ 3.893 ملايين برميل، تليها ليبيا خامسا 3.114 ملايين برميل، وبعدها الكويت بـ 1.111 مليون برميل، تليها الجزائر سابعا 412 الف برميل، وجاءت الغابون ثامنا بـ 306 آلاف برميل، تليها غينيا الاستوائية تاسعا بـ 258 الفاً، وعاشراً واخيراً الإمارات بـ 177 الف برميل، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من الكونغو او ايران.