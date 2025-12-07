العراق ثاني أكبر مصدر للنفط إلى أميركا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز– بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن متوسط استيرادات اميركا من النفط الخام من تسع دول رئيسية بلغ 4.877 ملايين برميل يوميًا، منخفضًا بمقدار 815 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق الذي سجل 5.692 ملايين برميل يوميًا.

وأضافت أن صادرات العراق النفطية لاميركا بلغت 435 ألف برميل يوميًا، مرتفعة بمعدل 149 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت 378 ألف برميل يوميًا، ما وضع العراق في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المصدّرين.

وأشارت الإدارة إلى أن أعلى واردات النفط لامريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 3.448 ملايين برميل يوميًا، تلتها السعودية بمعدل 348 ألف برميل، ومن البرازيل 137 ألف برميل، والمكسيك 131 ألف برميل يوميًا.

وبحسب الإحصائية، بلغت كمية الاستيرادات من فنزويلا 122 ألف برميل يوميًا، ومن ليبيا والإكوادور 87 ألف برميل لكل منهما، ومن نيجيريا 82 ألف برميل يوميًا، فيما لم تستورد اميركا أي كمية من كولومبيا خلال الأسبوع ذاته.

ويعد استهلاك اميركا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، ما يجعلها أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعتمد على هذه الدول العشر في توفير معظم النفط الخام ومشتقاته.