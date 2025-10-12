العراق ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند في أيلول

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق بالمرتبة الثانية كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت شركة كبلر، ان "روسيا احتفظت بمكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الهند في سبتمبر/أيلول، حيث بلغت حصتها 33.3% من إجمالي واردات النفط الهندية.

وبحسب الشركة، فإن الهند استوردت في سبتمبر/أيلول 1.6 مليون برميل نفط يوميًا من روسيا، بانخفاض بلغت نسبته 6% من 1.7 مليون برميل يوميًا التي اشترتها في أغسطس/آب، إلا أن روسيا ما تزال المستورد الرئيسي للهند.

وأضافت أن الهند زادت وارداتها من العراق إلى 904 آلاف برميل يوميًا، ارتفاعًا من 730 ألف برميل في أغسطس/آب لتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا ، فيما جاءت السعودية ثالثا زالامارات رابعا.

والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات (أكثر من 85%)، وتشتري المصافي الهندية النفط من أكثر من 30 دولة.