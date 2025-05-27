العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في "أوابك" خلال 2025

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك"، يوم الثلاثاء، احتلال العراق المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط الخام ضمن الدول الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2025.

وبحسب تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن صادرات العراق بلغت 3.35 مليون برميل يومياً، ليحل ثانياً بعد السعودية التي تصدّرت القائمة بصادرات وصلت إلى 5.89 مليون برميل يومياً، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث بإجمالي 2.86 مليون برميل يومياً، تلتها الكويت بصادرات بلغت 1.32 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن "ليبيا احتلت المركز الخامس بمتوسط صادرات بلغ 1.18 مليون برميل يومياً، بينما جاءت قطر سادسة بـ605 آلاف برميل يومياً، وحلّت الجزائر في المرتبة الأخيرة بصادرات بلغت 378 ألف برميل يومياً".

وعلى صعيد حركة التجارة النفطية العالمية، أشار التقرير، إلى أن الولايات المتحدة حافظت على وضعها كمستورد صافٍ للنفط الخام، لكنها استمرت كمصدر صافٍ للمنتجات النفطية، حيث بلغ صافي صادراتها من النفط الخام ومشتقاته نحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام".

وفي المقابل، سجّلت الصين تراجعاً في صافي وارداتها النفطية بنحو 385 ألف برميل يومياً، لتستقر عند 10.7 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت واردات الهند بنسبة 3.3% على أساس فصلي، لتصل إلى 4.6 مليون برميل يومياً.

يُذكر أن منظمة “أوابك” تأسست في 9 يناير/كانون الثاني 1968 باتفاق بين كل من السعودية والكويت وليبيا، وتتخذ من الكويت مقراً لها، وتضم في عضويتها إلى جانب المؤسسين كلًا من الجزائر، العراق، قطر، الإمارات، البحرين، سوريا، ومصر.