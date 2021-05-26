العراق ثاني أكبر مستورد من إيران خلال أيار الجاري

شفق نيوز/ أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي، يوم الاربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد من ايران خلال شهر ايار/مايو الحالي.

وقال اشرفي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إن "ايران صدرت 16 مليونا و 900 الف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و 300 مليون دولار الى دول مختلفة في العالم، اشتمل الجزء الاساسي منها على البنزين والبولي ايثلين والميثانول وسبائك الحديد والصلب والصناعات الفولاذية".

واوضح ان "دول الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان استوردت 11.5 مليون طن من البضائع بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث تمثل 68 بالمئة من إجمالي صادرات إيران من حيث الوزن و 73 في المئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأشار إلى أن "الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة بـ 4.6 مليون طن وبقيمة 2 مليار دولار، تلاها كل من بالترتيب، العراق بـ 3.1 مليون طن بقيمة 953 مليون دولار، والامارات 2.4 مليون طن بـ 849 مليون دولار وتركيا 384 الف طن بـ 388 مليون دولار وافغانستان 911 الف طن بـ 365 مليون دولار".