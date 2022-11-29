العراق ثاني أكبر مستورد من تركيا في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء ثانيا كأكبر مستورد من تركيا في شهر تشرين الاول، مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 3٪ و 31.4٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر تشرين الاول بلغت 21 مليارا و 328 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، مبينة أن "واردات تركيا في ايلول بلغت 29 مليار و 202 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 31.4 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021".

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثانيا في صادرات التركية لدول العالم في شهر تشرين الاول الماضي بقيمة مليار واحد و 418 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار واحد و688 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثالثا بـمليار واحد و308 ملايين دولار، ومن ثم روسيا رابعا بمليار واحد و146 مليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة خامسا بمليار واحد و107 ملايين دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.3٪ في تشرين الأول 2022".

وبينت أن "الصادرات التركية خلال 10 أشهر من كانون الثاني الى تشرين الاول 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 17 مليارا و463 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 14 مليارا و55 مليون دولار، والعراق ثالثا بقيمة 11 مليارا و302 مليون دولار تليه المملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات و908 ملايين دولار، وإيطاليا بـ10 مليارات 229 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.5٪ في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.