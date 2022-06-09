العراق ثاني أكبر مستورد لمنتجات الالبان التركية

شفق نيوز/ عدّت رابطة مصائد الاسماك والمنتجات الحيوانية التركية، اليوم الخميس، العراق ثاني أكبر مستورد لمنتجات الالبان خلال العام 2021.

وقال نائب رئيس الرابطة ميليه اوزال في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "منتجات الالبان التركية احتلت المرتبة الاولى من بين المنتجات الحيوانية الاخرى الاكثر تصديراً للعام الماضي 2021"، مبيناً أن "قيمة صادرات الالبان بلغت 438 مليون دولار خلال العام الماضي".

وأضاف أن "مصر احتلت قمة الدول المستوردة لمنتجات الالبان التركية وبمبلغ 69 مليون دولار، يليه العراق ثانيا وبمبلغ 60.5 مليون دولار، والجزائر ثالثا بمبلغ 57 مليون دولار".

وتابع، ان "الصين جاءت بالمرتبة الرابعة بمبلغ 52.8 مليون دولار، ومن ثم الامارات 24 مليون دولار، وبنغلاديش بمبلغ 23 مليون، والكويت بمبلغ 14.4 مليون دولار، والاردن بمبلغ 9 ملايين دولار، واذربيجان بمبلغ 8.2 ملايين دولار".

يذكر ان العراق يستورد معظم المنتجات والسلع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسب اقل من دول الخليج العربي والاردن وسوريا.