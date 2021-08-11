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العراق ثاني أكبر مستورد لليمون من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-11T09:57:34+0000
العراق ثاني أكبر مستورد لليمون من تركيا

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، يوم الاربعاء، ان العراق جاء ثانيا كأكبر مستورد لليمون من تركيا.

ووفقاً لإحصائيات الاتحاد، فقد "بلغ إجمالي كمية صادرات الحمضيات، 734 ألفا و791 طنا، محققة عائدات تقدر بـ 382 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – يوليو/ تموز 2021".

واضافت ان صادرات البلاد من الليمون، حققت خلال الفترة ذاتها نمواً بنسبة 59 بالمئة، وذلك مقارنة بالأشهر الـ 7 الأولى من عام 2020، وبلغت عائدات صادرات الليمون 147 مليونا و964 ألف دولار".

واشارت الى ان "روسيا كانت اكثر البلدان استيراداً لليمون التركي، وحل العراق في المركز الثاني، تلاه رومانيا، وأوكرانيا وصربيا".

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